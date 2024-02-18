الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة الدولى للمطارات (القاهرة ٢٠٢٤)

الدولي للمطارات
الدولي للمطارات

المطارات تضع اللمسات النهائية لاستضافة الدولي للمطارات (القاهرة ٢٠٢٤)

 

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة  القابضة للمطارات توجيهات بضرورة توفير كافة الإمكانيات لظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر لمؤتمر المجلس الدولي للمطارات (القاهرة ٢٠٢٤).

كما تقوم اللجنة التنظيمية للمؤتمر  في الشركة القابضة على مدار الساعة بمتابعة   كافة الجوانب التسويقية والمالية والإعلامية والقانونية والتنظيمية والعلمية والانتقالات والإشراف على الأنشطة الخارجية والتنسيق لاستقبال الوفود وغيرها لإخراج الحدث بشكل مميز.

يأتي ذلك مع اقتراب بدء فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ١ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران؛ تواصل لجان العمل بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية استعداداتها المكثفة لاستضافة هذا الحدث الهام.

وزارة الطيران تزيّن المطارات وتحتفل بعيدها المدنى المصرى الـ94

 

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مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 2024 ACI AFRICA

 

بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية

 

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تستضيف جمهورية مصر العربية ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ٧١، تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"؛ والمقرر انعقاده بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢  دولة إفريقية.

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية، يؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها  في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية المؤتمر الذي يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على  أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران،  لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.

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