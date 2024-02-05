الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تستضيف مؤتمر مجلس المطارات الإقليمي الإفريقي 2024 ACI AFRICA

مجلس المطارات
مجلس المطارات

 

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تستضيف جمهورية مصر العربية ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ ٧١، تحت عنوان " المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"؛ والمقرر انعقاده بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢  دولة إفريقيه. تشارك فعاليات المؤتمر 

 

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دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي

 

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية، يؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها  في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.

 

الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران في ضيافة مصر  

 

وأكد وزير الطيران المدني على أهمية المؤتمر الذي يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع إستراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على  أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران،  لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.برحلات الطيران  علي مستوي العالم 

وزير الطيران المدني مصطفى مدبولى الطيران مجلس المطارات الإقليمي مصر المطارات

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