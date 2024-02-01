"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تمتد للقاهرة غدًا الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدًا أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 6 - 7 درجات مئوية، مع فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى (أقل من صفر درجة مئوية).







ومتوقع أيضًا غدًا - بحسب بيان هيئة الأرصاد - أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الجمعة:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9،

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 9،

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8،

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 5،

قنا العظمى 17 درجة والصغرى 6،

أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 8.

يشار إلى أن اليوم الخميس، يشهد استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

ويتوقع أن يشهد اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من المنوفية - الغربية - الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة - الجيزة - القليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد.