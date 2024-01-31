الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل إلغاء رحلات مصر للطيران لمطارى برلين وفرانكفورت

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تفاصيل التعليمات الواردة من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت - ألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وقالت إنه بناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785/786 من وإلى مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلى مطار برلين وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

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وقالت مصر للطيران: "يرجي من عملاء مصر للطيران فى حالة وجود أى استفسارات الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com  أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران  أو الوكيل السياحي".

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