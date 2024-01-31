تفاصيل إلغاء رحلات مصر للطيران لمطارى برلين وفرانكفورت

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تفاصيل التعليمات الواردة من سلطات مطارى برلين وفرانكفورت - ألمانيا والتى تفيد بوجود إضراب في المطارين يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وقالت إنه بناء على ذلك سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS785/786 من وإلى مطار فرانكفورت، كما سيتم إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731/732 من وإلى مطار برلين وذلك يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024.

وقالت مصر للطيران: "يرجي من عملاء مصر للطيران فى حالة وجود أى استفسارات الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي".