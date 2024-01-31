الاتحاد الدولي يُصدر تقريره السنوي حول أداء شركات الشحن الجوي خلال ديسمبر

كشف التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الأداء الإقليمي لحركة للشحن الجوي خلال شهر ديسمبر 2023.

وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 0.9% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-1.4% للعمليات الدولية) وزيادة في السعة بنسبة 28.5% (+16.6% للعمليات الدولية).

وسجلت شركات الطيران في المنطقة أفضل أداء على مستوى جميع المناطق، حيث سجلت زيادة بنسبة 18.5% في الطلب (+15.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 31.1% (+22.9% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها..

سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أسوأ أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع انخفاض الطلب بنسبة 5.7% في عام2023 مقارنة بعام 2022 (-4.3% للعمليات الدولية) وزيادة في السعة بنسبة 0.3% (+2.7% للعمليات الدولية) ).

وفي شهر ديسمبر، أعلنت شركات الطيران في المنطقة عن انخفاض بنسبة 2.0% في الطلب (+5.9% للعمليات الدولية)، مقارنة بعام 2022. وزادت السعةبنسبة 2.4% (+8.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

شركات الطيران الأوروبية تسجل انخفاضًا بنسبة 3.9٪

سجلت شركات الطيران الأوروبية انخفاضًا بنسبة 3.9٪ في الطلب في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-4.1٪ للعمليات الدولية). وخلالالفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في القدرة الاستيعابية بنسبة 4.5% لكل من العمليات العالمية والدولية. وفي ديسمبر،

كما سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة بنسبة 8.6% في الطلب (+8.7% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022.

وزادت السعة بنسبة 7.4% (+7.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها. ظلت شركات الطيران في المنطقة هي الأكثر تضررًا من الحرب في أوكرانيا.

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 1.6% للطلب العالمي والدولي في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وزيادة في السعة بنسبة 13.5% (+13.6% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر.

سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة بنسبة 18.3% فيالطلب على العمليات العالمية والدولية مقارنة بعام 2022. وزادت السعة بنسبة 17.7% (+17.8% للعمليات الدولية) خلال نفس الفترة.

سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع زيادة بنسبة 2.0% في الطلب في عام2023 مقارنة بعام 2022 (+1.9% للعمليات الدولية). وخلال الفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في السعة بنسبة 13.2% (+16.9% للعمليات الدولية). وفي شهر ديسمبر، سجلت شركات الطيران في المنطقة نموًا في الطلب بنسبة 6.4% (+6.3% للعملياتالدولية) مقارنة بعام 2022. كما نمت القدرة الاستيعابية بنسبة 3.5% (+4.2% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.

سجلت شركات الطيران الأفريقية انخفاضًا في الطلب بنسبة 1.8% (-2.0% للطلب الدولي) في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وزيادةفي السعة بنسبة 5.6% (+5.0% للعمليات الدولية). سجلت شركات الطيران في المنطقة، في شهر ديسمبر، أضعف أداء على الإطلاق معانخفاض الطلب بنسبة 1.2% (-1.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022. ونمت السعة بنسبة 7.4% (+6.8% للعمليات الدولية) خلالالفترة نفسها.

اضطراب البحر الأحمر

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي شهد الشحن الجوي في شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعًا متواضعًا في الطلب والعائدات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وقد لوحظ ما يلي عند مقارنة بيانات الأسبوع الذي يبدأ في 4 نوفمبر 2023 والأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر 2023:

وزيادة بنسبة 1% في الطلب العالمي على الشحن الجوي إلى جانب زيادة بنسبة 5% في العائدات.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع الطلب بنسبة 2% والعائدات بنسبة 6%.

وزيادة بنسبة 1% في الطلب بين الصين وبقية العالم وزيادة بنسبة 11% في العائدات.

الطلب الأوروبي ثابت والعائدات ارتفعت بنسبة 3%.

في الشرق الأوسط.. ظل الطلب ثابتًا مع ارتفاع العائدات بنسبة 4%.

وأظهرت بيانات النصف الأخير من شهر ديسمبر عودة الطلب والعائدات إلى طبيعتها.