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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"إياتا": ارتفاع الطلب على الشحن الجوي 10.8% ديسمبر 2023

الشحن الجوي
الشحن الجوي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، بيانات لأسواق الشحن الجوي العالمية تظهر أن الطلب على الشحن الجوي انتعش في عام2023، مع أداء قوي بشكل خاص في الربع الرابع على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي، ووصل الطلب على مدار العام بأكمله إلى مستوى أقل بقليل من عامي 2022 و2019.

وانخفض الطلب العالمي للعام بأكمله في عام 2023، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2022 (-2.2% للعمليات الدولية). ومقارنة بعام 2019، انخفض بنسبة 3.6% (-3.8 للعمليات الدولية).

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وكانت السعة في عام 2023، مقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر (ACTKs)، أعلى بنسبة 11.3% من عام 2022 (+9.6% للعمليات الدولية). وبالمقارنة بمستويات عام 2019 (ما قبل فيروس كورونا)، ارتفعت السعة بنسبة 2.5% (0.0% للعمليات الدولية).

شهد شهر ديسمبر 2023 أداءً قويًا بشكل استثنائي: حيث ارتفع الطلب العالمي بنسبة 10.8% عن مستويات 2022 (+11.5% للعملياتالدولية). وكان هذا أقوى أداء نمو سنوي خلال العامين الماضيين. وكانت القدرة العالمية أعلى بنسبة 13.6% من مستويات 2022 (+14.1% للعمليات الدولية).

بعض المؤشرات التي يجب ملاحظتها تشمل:

  • سجلت التجارة العالمية عبر الحدود نموا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، عاكسة اتجاهها الهبوطي السابق
  • وظل معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقاسًا بمؤشرات أسعار المستهلكالمقابلة، أقل من 3.5% على أساس سنوي. ومع ذلك، أشار مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى الانكماش للشهر الثالث علىالتوالي، مما أثار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
  • واصل مؤشر مديري المشتريات (PMIs) لإنتاج الصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة - وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي - التحليق دون مستوى 50 في ديسمبر، وهي المؤشرات المعتادة للانكماش.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، شهد عام 2023 استعادة أسواق الشحن الجوي ما فقدته في عام 2022 بعد الذروةغير العادية التي شهدها فيروس كورونا في عام 2021.

وتابع، أنه على الرغم من أن الطلب على مدار العام بأكمله كان أقل من مستويات ما قبل فيروس كورونا بنسبة 3.6٪، إلا أن التعزيز الكبير في الربع الأخير يعد علامة أن الأسواق تستقر نحو أنماط الطلب الأكثر طبيعية.

وأضاف أنه هذه الصناعة على أرض صلبة للغاية لتحقيق النجاح في عام 2024، ولكن مع استمرار عدم الاستقرار، بل وتفاقمه في بعض الحالات، في الجغرافيا السياسية والقوى الاقتصادية، لا ينبغي اعتبار الكثير أمرامفروغا منه في الأشهر المقبلة.

 (1) النسبة المئوية لمركبات CTK الصناعية في عام 2022

(2) التغير السنوي في عامل الحمولة

(3) مستوى عامل الحمولة

الشحن الجوي الإياتا على الشحن الجوي الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش

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