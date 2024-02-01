الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض الحرارة بالمدن الجديدة اليوم الخميس

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

"الأرصاد" تكشف موعد استقرار الطقس

 

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"الأرصاد" تحذر من سقوط الأمطار وحبات البرد خلال الـ48 ساعة المقبلة

انخفاض درجة الحرارة بالمدن الجديدة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

ويتوقع أن يشهد اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من المنوفية - الغربية - الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة - الجيزة - القليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:40 كم/س) وارتفاع الموج من (2-3 أمتار).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 8، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 5، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 6، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 8.

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