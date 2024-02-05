"الأرصاد": استمرار سقوط الأمطار والثلوج على سانت كاترين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من اليوم الإثنين بداية ارتفاع طفيف وتدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت درجات الحراراة المتوقعة اليوم الإثنين بكافة الأنحاء على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.

صقيع على المزروعات في وسط سيناء

ويستمر الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 6 - 7 درجة مئوية ).

ثلوج على قمم جبال سانت كاترين

ويتوقع اليوم استمرار فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى ( اقل من صفر درجة مئوية )، وشبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وبعض المناطق.