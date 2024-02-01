الأرصاد: مصر تحت سيطرة منخفض جوى شديد البرودة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه لا تزال معظم أنحاء البلاد تحت سيطرة منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، والتي تسببت في هذا الانخفاض الملموس فى درجات الحرارة صباحًا ومساء على كل الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: "كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط حبات البرد، وتخف حدة الأمطار كلما تقدمت للداخل لتكون متوسطة على مناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل إلى القاهرة وشمال الصعيد خفيفة".

سقوط أمطار متفاوتة الشدة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يشهد طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للبرودة على جنوب الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

ويتوقع أن يشهد اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفرالشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد- شمال سيناء) على فترات متقطعة، وأمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من "المنوفية- الغربية- الشرقية- مدن القناة- وسط سيناء" تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق متفرقة من "القاهرة- الجيزة- القليوبية- مدن خليج السويس- شمال الصعيد".

كما يشهد اليوم نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (50:40 كم/س)، وارتفاع الموج من (2- 3 أمتار).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 8، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 8، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 8، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 5، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 6، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 8.