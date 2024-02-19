الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

ترصد جريدة الدستور كافة التفاصيل المتعلقة كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، حيث ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من  مكاتب التأهيل المتنقلة بالمحافظات حيث تصل  داخل القرى والنجوع في بهدف سرعة بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وتصدر  الرابط الذي أطلقته وزارة  وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، قائمة بحث  المواطنين على محرك البحث جوجل منذ انطلاق منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك» حيث تهدف إلى منح مليون مواطن من ذوي الهمم الكارت الذكي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومى

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وتتضمن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي رابط  خاص  يمكن بالمواطنين الدخول علية للاستعلام من خلال الرقم القومي، كذلك المتقدمين بطلب استخراجها من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا: لابد من الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ثانيا: كتابة  بيانات الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ثالثا: الضغط على كلمة " بحث"

رابعا: فى نهاية الخطوات  تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

خامسا: وفي حالة قبول الطلب اضغط على أيقونة حجز  موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة

سادسا: وبعد ذلك التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم  اختياره من خلال المستعلم.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق
  • الإعفاء الجمركي علي الأجهزة التعويضية
  • الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
  • التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
  • الإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومي مناسب
  • الكشف المجاني في المستشفيات
  • الحصول على خصومات علي اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
  • مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
  • الجمع بين معاشين
  • الدمج في المدارس والجامعات
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