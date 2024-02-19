الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء.. "الأرصاد" تعلن تغيرات جوية على جميع أنحاء البلاد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 20/ 2/ 2024، على جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة إنَّه يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت الهيئة في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يسود طقس مائل للبرودة لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية شديد البرودة على كاترين، لطيف على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف لمعتدل على باقي الأنحاء نهاراً، فضلاً عن طقس بارد لشديد البرودة ليلا على كافة الانحاء.

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حالة الطقس الثلاثاء

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّه تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر

- البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من  متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية .

- خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر:  معتدل ارتفاع الموج من متر  إلى متر ونصف الرياح شمالية. 

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر، بجانب أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.

ونوّهت هيئة الأرصاد باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتأتي تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء والتغيرات الجوية، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية على النحو التالي:

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