التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024

يعتبر التسأل عن حالة الطقس من أكثر الأمور التي تهم الكثير من المواطنين وذلك لمعرفة التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وذلك قبل النزول مباشرة من المنزل من أجل الإطمئنان على حالة الطقس لإرتداء الملابس المناسبة لليوم من خلال معرفة التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس وذلك قبل الخروج من المنزل، مباشرة من أجل معرفة الحالة العامة للجو خاصة في ظل التقلبات الجوية التى تشهدها المنطقة في الوقت الحالى.

ما هي حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر والظواهر الجوية المتوقعة اليوم، وستأتي على النحو التالي:

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وتتكون شبورة مائية صباحًا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارتِ الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تكون 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قد كشفت عنها الأرصاد الجوية يكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وأوضحت حالة البحر الأحمر، أن يكون معتدلًا، وارتفاع الموج يكون فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14