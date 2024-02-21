القاهرة الإخبارية: 52 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات منذ أمس جراء القصف الإسرائيلى

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن 52 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، منذ مساء أمس، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل الفلسطينيين في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن إسرائيل تستهدف قافلات المساعدات وتضع العراقيل أمام دخولها إلى قطاع غزة.

وأكدت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجاعة حقيقية وتدعو إلى تدخل دولي عاجل، متابعة أن هناك نحو 400 ألف شخص مهددون بالموت جوعًا في شمالي قطاع غزة.