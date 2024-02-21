مصر تُجهز مفاجأة للاحتلال الإسرائيلى فى مرافعتها أمام "العدل الدولية"

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المرافعات التي أدلى بها عدد من الدول كان متوقعا فحوى تلك المرافعات، مشيرًا إلى أن مرافعة مصر ستتناول جانبا جديدا من القضية الفلسطينية.



وأضاف "أبو سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الدولة ستكون مرافعتها من باب الإبادة الجماعية لقضية "الجنس"، حيث إن الاحتلال الإسرائيلي يُبيد النساء والأطفال بشكل متعمد.



وتابع "إبادة الجنس ناحية الأطفال والنساء إضافة مهمة للدولة ؛ لأنهم يريدون عدم تناسل وتزايد ونمو سكان غزة ممن يستطيعون الأخذ بالثأر".

وتشارك مصر، اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفقًا لمصدر رفيع المستوي لفضائية "القاهرة الإخبارية".



وقدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

ومحكمة العدل الدولية الذراع القضائية للأمم المتحدة، وتقوم باختصاص قضائي في القضايا المنظورة، ولها اختصاص إفتائي، حيث تصدر رأيًا قانونيًا فيما يعرض عليها من أسئلة قانونية من جانب أحد أجهزة الأمم المتحدة.