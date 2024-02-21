برنامج الأغذية العالمى: ستحدث مجاعة حقيقية فى شمال قطاع غزة إذا لم تتغير الأمور

طالب "برنامج الغذاء العالمي"، بمزيد من المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة، قائلًا: "يجب أن نكون قادرين على تسليمها بأمان"، وفقا لعاجل أوردته "القاهرة الإخبارية".

وأكد برنامج الغذاء العالمي، أنه ستحدث مجاعة حقيقية في شمال قطاع غزة إذا لم تتغير الأمور، مشددة على أنه كان يجب اتخاذ الخيار المستحيل بوقف توزيع المساعدات في شمال قطاع غزة.

حياة الأطفال في غزة

وكان بيان مشترك بين منظمة الصحة العالمية ويونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، قال إن حياة الأطفال فى غزة مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية، مضيفا أن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد.

وأكد البيان، أنه يشكل الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة تهديدات خطيرة لصحتهم، وفقًا لتحليل شامل جديد أصدرته مجموعة التغذية العالمية، ومع دخول النزاع الدائر في قطاع غزة أسبوعه العشرين، أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.