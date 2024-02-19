فصائل فلسطينية تُعلن قنص جنديين إسرائيليين غرب خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، قنص جنديين إسرائيليين في اشتباكات مع قوات الاحتلال بحي الأمل غرب خان يونس، حسب ما أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد قالت في وقت سابق، إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من نتنياهو أو حكومته، كما أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية دون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبًا لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، خلال بيان صادر عنها، أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تمامًا عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".