الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة الألمانية: نعرب عن قلقنا بشأن الهجوم الإسرائيلى المحتمل على رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، دعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى بشكل ملح إلى حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح بقطاع غزة الفلسطيني، في ضوء الهجوم العسكري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها شنه في المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

 هناك أكثر من مليون شخص في مساحة ضيقة جدًا يبحثون هناك عن الحماية من العمليات العسكرية

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين: "نحن قلقون جدًا بشأن الوضع في رفح. هناك أكثر من مليون شخص في مساحة ضيقة جدًا، يبحثون هناك عن الحماية من العمليات العسكرية، وليس بمقدورهم أساسًا أن يذهبوا إلى أي مكان آخر".

وأضاف المتحدث أنه يجب الالتزام بما صرحت به وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، بالفعل في مطلع الأسبوع الجاري، وهو أنه يجب على إسرائيل أن توضح بشكل جلي قبل وقوع أي هجمات كبيرة على حماس في رفح "أين وكيف يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يجدوا الحماية، وكيف يمكنهم أن يجدوا حماية فعالة".

بيربوك تعتزم التوجه إلى إسرائيل بعد غدٍ الأربعاء في خامس زيارة لها

وأفاد المتحدث بأن بيربوك تعتزم التوجه إلى إسرائيل بعد غدٍ الأربعاء في خامس زيارة لها وسادس زيارة للمنطقة منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل. وأوضح المتحدث أن بيربوك تعتزم خلال زيارة إسرائيل، التي تستغرق يومين، إجراء محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

رفح الفلسطينية رفح الهجوم الاسرائيلي الحكومة الألمانية

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