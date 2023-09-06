الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شولتس: الحكومة الألمانية تخطط لتسريع عملية الموافقة على الهجرة للعمال الأجانب

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن موازنة 2024 تهدف إلى العودة إلى الحصول على تمويل قوي لدعم المشروعات الأساسية، موضحاً سنحتاج إلى 25 مليار يورو إضافية في ألمانيا لميزانية الدفاع اعتبارا من 2028.

وأضاف شولتس، بحسب تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية تخطط لتسريع عملية الموافقة على الهجرة للعمال الأجانب، وسنواصل التشجيع إنشاء شركات مبتكرة ومن بينها مصانع الرقائق.

كما أعلن المستشار الألماني، عن عزمه للتنفيذ في المستقبل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الطبيعة.

وفي سياق متصل، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، افتتاح النسخة الخامسة والسبعين من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وسيتم افتتاح أكبر معرض للكتاب في العالم في السابع عشر من أكتوبر المقبل وستستمر فعالياته حتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفينيا هي ضيف شرف المعرض هذا العام.

وأوضحت إدارة المعرض أنه في أعقاب مراسم الافتتاح سيتوجه شولتس وموسار لافتتاح الجناح السلوفيني.

ووقع الاختيار على الفيلسوف السلوفيني سلافوي زيزيك والكاتبة ميليانا كونتا ليكونا الخطيبين الأدبيين.

شولتس دعم المشروعات المستشار الألماني المستشار الألماني أولاف شولتس الحكومة الألمانية

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