الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحول مستشفى ناصر لثكنة عسكرية ويعرض حياة المرضى للخطر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل مستشفى ناصر في خان يونس إلى ثكنة عسكرية وعرّض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن: 25 من طواقمنا و136 مريضًا بمجمع ناصر دون كهرباء ومياه وطعام وأكسجين وبلا قدرات علاجية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 29092 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن 107 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 145 ‬آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية.