أستاذ قانون دولى: مصر تحملت أعباء النزاع العربى الإسرائيلى منذ نشأته

قال الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولي، إن مصر أول دولة عربية وقفت وتأثرت بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تحملت أعباء النزاع العربي الإسرائيلي منذ نشأته وحتى الآن.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية سوف تكون متكاملة

وأضاف أحمد أبوالوفا، خلال لقائه عبر فضائية "DMC"، أن مصر أكبر دولة عربية، وهي الأكثر دراية بالنزاع العربي الإسرائيلي، لافتًا إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية سوف تكون متكاملة، وتشمل جميع نواحي الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وتابع الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولي، قائلًا: "الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين من أطول الاحتلالات الحربية في العصر الحديث، ولقد دام هذا الاحتلال أكثر من 75 عامًا".