الرئيس: تكلفة إقامة مشروعات الطاقة المائية ضخمة للغاية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إفريقيا بها قدرات لإعطاء الطاقة المتجددة بمقدار آلاف الميجاوات من الكهرباء، مثل الطاقة المائية، ولكن تكلفة إقامة هذه المشروعات ضخمة للغاية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجبس 2024، قائلًا: "الدول الغنية لا تأخذ مخاطر ائتمانية، وهي لا تعاني من مشاكل في التمويل، والدول التي لديها مشاكل في التمويل، تكون مخاطر الائتمانية عليها عبء كبير".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه يجب أن تتعاون مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لكي يتمكن العالم من تحقيق مستهدفاته.

ويشهد أول أيام إيجبس 2024، وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية التوازن بين الانتقال إلى مصادر الطاقة الأنظف والأكثر استدامة، فضلًا عن تأمين إمداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب، وهو ما يتحقق، من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة، وخاصة الهيدروجين.