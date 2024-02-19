الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعض الدول لم تفِ بتعهداتها.. تصريحات الرئيس السيسى خلال "إيجبس 2024"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن بعض الدول المتقدمة تتحمل مسئولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم، مشيرًا إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر ومن بينها الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، فضلًا عن الأوضاع الراهنة على الحدود سواء مع ليبيا أو السودان أو حتى مع قطاع غزة.

مصر ودول إفريقيا تحتاج تمويلًا منخفض التكلفة للوفاء بتعهداتها بشأن تغير المناخ

وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة له بالجلسة الحوارية بعنوان "التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات"، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024" اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أنه "عندما نتحدث عن الظروف الموجودة في مصر ومنطقتنا وتأثيراتها، فإن الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا ودولًا أخرى حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تمكنها من أن تفي بتلك التعهدات".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن دول إفريقيا ومصر منها عندما تضع تعهدات، تكون تلك التعهدات صعبة جدًا، لأن أقل شيء مطلوب هو التمويل منخفض التكلفة، مشددًا على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل.

 

بعض الدول المتقدمة لم تفِ بتعهداتها بتخصيص 100 مليار دولار خلال مؤتمر باريس 2015

وأشار إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار.
وقال الرئيس السيسي إن معدل دخل الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريبًا حوالي 10 مليارات دولار سنويًا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%، لافتًا إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة مع شركات بترول وشركاء تنمية ومؤسسات تمويل.
وأضاف الرئيس أنه "في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنويًا، نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق.. وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، من خلال إنفاق أموال ضخمة جدًا".

 

تحويل 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي كلف الدولة كثيرًا

وأكد حرص مصر على تنفيذ بعض التعهدات التي كلفتها أموالًا طائلة حتى يتم ضخها في عدة مجالات، والتي من ضمنها تحويل حوالي 15 مليون وحدة سكنية ونصف مليون سيارة أو أكثر للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما كلف الدولة كثيرًا من الوقت والجهد والأموال، مشددًا على استعداد الدولة المصرية للعمل أكثر من ذلك إذا توافر التمويل اللازم.

 

إفريقيا تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة وتحتاج لأموال ضخمة لتنفيذ مشروعاتها

ووجّه الرئيس السيسي حديثه إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائلًا إن القارة الإفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات، خاصة في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقامًا هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان عكس الدول التي تعاني من مشكلة في التمويل

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الغنية لم تتأثر بمخاطر الائتمان، ولم تكن لديها مشكلة في التمويل عكس الدول التي توجد لديها مشكلة في التمويل، وتمثل مخاطر الائتمان عليها عبئًا كبيرًا جدًا، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة العمل بشكل جماعي من خلال مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة لدولة منخفضة الاقتصاد، وذلك لتحقيق كل المستهدفات للعالم أجمع.

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