الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل خالفت المواثيق الأممية بضرورة انسحابها من أراضينا

المندوب الفلسطيني
المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقوانين الدولية، مؤكدًا أنها خالفت المواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن بضرورة انسحابها من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني واجه محاولات لطرده من منطقته الجغرافية على مدار 75 عامًا، والقوانين الدولية لم توفر الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تجاهلت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مطالبًا محكمة العدل الدولية بالاعتراف بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

إبادة جماعية

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الإثنين، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف "المالكي" أن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدى أمرًا أصدرته المحكمة لها مؤخرًا باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

مجلس الأمن الأراضي الفلسطينية إسرائيل المواثيق الأممية غزة

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