الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: المولد الكهربائي بمجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين كحد أقصى

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن المولد الكهربائي بمجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين كحد أقصى، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن مستشفيات شمال قطاع غزة بلا كهرباء والاحتلال يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها ما يهدد بالشلل التام.

وكشفت وزارة الصحة في غزة، إن 29092 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 69028 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن 107 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 145 ‬آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 

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