الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: القناة الـ13 الإسرائيلية نشرت تقريرًا حول كيفية تعذيب الأسرى

تعذيب الأسرى
تعذيب الأسرى

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن بلدة قباطية شهدت الاقتحام الأوسع فجر اليوم الإثنين، واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، ولا يوجد أي معلومات حول الأسرى الذين جرى اعتقالهم الليلة الماضية.

 

وأضافت «السلامين»، خلال مداخلة على الهواء مباشرة، أن قوات الاحتلال اعتقلت فيما لا يقل عن 25 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية منذ فجر اليوم، موضحة أن هيئة شئون الأسرى والمحررين متمثلة في الرئيس تحدث حول ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وفوري للكشف عن المعتلقين والسجون السرية التي أقامتها قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر.

وتابعت أن القناة الـ13 الإسرائيلية نشرت تقريرا حول كيفية تعذيب الأسرى بالتنكيل والتعذيب المحرم دوليا الذي يُمارس على المعتقلين الذي تم القبض عليهم منذ السابع من أكتوبر سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

ولفتت مراسلة القناة، إلى هدم منزل في قرية الولجة غرب بيت لحم، وشق طرق استيطانية في بلدة حوسان، فضلًا عن السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

وأضاف في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

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