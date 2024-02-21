"الأونروا": أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمدارس الوكالة توقف تعليمهم

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن هنك تضرر ودمار كبير لحقا بالمدارس في شمالي غزة، قائلا: "أصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الإسرائيلية".

وقال خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"،: "أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمدارس الوكالة توقف تعليمهم ويواجهون الآن حربا مروعة".

وكانت أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و163 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.