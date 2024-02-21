الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب "العدل الدولية" بإصدار مذكرات اعتقال لمجرمى الحرب

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ وأحكام القانون الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية تتصدر المشهد الدولي وتحظى بتأييد كبير على مستوى العالم.

وتابع: "نخوض معركة قانونية مع الاحتلال الإسرائيلي وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال لمجرمي الحرب".

من جانبها، أكدت فصائل فلسطينية، تدمير آليتين إسرائيليتين بعبوات برميلية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لعاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و163 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.

مستشار الرئيس الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي القانون الدولي القضية الفلسطينية مذكرات اعتقال مجرمي الحرب

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