الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مسئول أممى: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل.. وأمريكا داعم أساسى للعدوان

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن مرافعة دولة الإمارات، ستدين القتل والإجرام.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن ماقامت به حماس وأحداث 7 أكتوبر وتبعاتها جاءت نتيجة الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد أن مجمل المداخلات للدول العربية ستكون باتجاه واحد لحل القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار.

وأوضح أن أمريكا هي الداعم الأساسي للعدوان الإسرائيلي، وتستخدم الفيتو لإفشال إنهاء الاحتلال، ولكن إذا ذهبت الإجراءات نحو الإدانة لإسرائيل ستغير أمريكا مقاربتها نظرا للضغوط الدولية، وقرب موعد الانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وتابع: "هناك صراع في الكنيست الإسرائيلي ضد ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، فالمجتمع الإسرائيلي واليهودي غير متماسك اليوم جراء ماتقوم به حكومة نتنياهو".

وذكر الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن قرار "العدل الدولية" ملزم لإسرائيل والدول الأعضاء وللأمم المتحدة، ولكن الدول من الممكن المناورة على تلك القرارات.

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان الإمارات مرافعة الإمارات إسرائيل العدل الدولية

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