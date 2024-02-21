"الصحة الفلسطينية": 29313 شهيدًا و69333 جريحًا منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا منذ 7 أكتوبر، وذلك خلال نبأ عاجل أوردته "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال 24 ساعة

كما أعلنت الوزارة، أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و163 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن 52 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات منذ مساء أمس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل الفلسطينيين ف المحافظة الوسطى بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

