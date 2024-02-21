مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

بدأت مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، منذ قليل، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدمت المرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية سامح شكري.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، صباح اليوم،: "‏تبدأ المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في ‎#لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة ١٢ ظهرًا/ القاهرة.. ستتقدم بالمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية".

من هي الدكتورة ياسمين موسي؟

ويرصد الدستور، خلال التقرير التالي، بعض المعلومات عن الدكتورة ياسمين موسى، التي تقدم مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية.

- المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

- حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج.

- آخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في چنيف.