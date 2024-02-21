ممثلة مصر أمام "العدل الدولية": ما يقوم به الاحتلال هو عمل استعماري

قالت ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، الاحتلال الممتد وسياسية الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل بناء على القوانين الاحتلالية التي أوجدتها إسرائيل، تمهد لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وتحديدًا من مدينة القدس وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي من خلال فرض الأمر الواقع.

وأضافت موسى، اليوم الأربعاء، أن خلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن ما يقوم به الاحتلال من عمليات الضم غير الشرعية هو عمل استعماري بطبيعته، مشيرة إلى أن كل الاجراءات الاحادية والقانونية التي تتخذها إسرائيل من خلال تغير وضع القدس الشريف بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان الفلسطينيين أو ترحيلهم هي أمور غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.

وأوضحت أنه كان هناك قرار صدر فيما يتعلق بمدينة القدس يوضح بطلان أي تشريع أو قانون تصدره إسرائيل لتغيير الوضع في مدينة القدس الشريف، بجانب وجود قرار صدر عام 2016 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضًا ما صدر في جنيف يحظر هذه الإجراءات.