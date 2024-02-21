الباز: كلمة مصر أمام "العدل الدولية" تأكيد لما أعلنته سابقًا عن القضية الفلسطينية

وجّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، التحية للفريق المصري الذي أعدّ المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، ومن قامت بإلقاء هذه الكلمة بتأن وإتقان شديدين، وبلغة بها دلائل وإقناع بشكل كبير.

وأضاف الباز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتميز بمجموعة من المميزات الأساسية، أنها في بداية الأمر كلمة تهتم بالكليات في الوضع ما بين إسرائيل وفلسطين، لكن هذا لم يمنع أن تركز هذه الكلمة على جزئيات كثيرة جدًا وأخذت من هذه الجزئيات الصغيرة والمتناثرة والمتعددة تبيين للتأكيد على الكليات الأساسية التي تتحدث عن ممارسات إسرائيل منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني من ممارسات بالتمييز العنصري ضده في القتل الممنهج والمنظم ضد الشعب الفلسطيني، في الضغط عليه وإخراجه من أرضه وتهجيره منها، في انتهاك لكل أشكال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك كل حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الميزة الثانية والأساسية في هذه الكلمة، أنها كات طول الوقت تتسق مع المبادئ الأساسية التي أعلنتها مصر فيما يتعلق بموقفها من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أننا أمام خطاب تأكيدي لما سبق وأعلنته مصر على طول القضية الفلسطينية.