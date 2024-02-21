ممثلة الإمارات أمام "العدل الدولية": إسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي

قالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية الإماراتي، ومندوبة بلدها لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية “غير قانوني”.

وأضافت ممثلة الإمارات، اليوم الأربعاء، خلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات يقوض حل الدولتين، مؤكدةً ان إسرائيل نفذت سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف.

أوضحت، أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن حل الدولتين هو أساس السلام وقطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.

أكدت أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية تجاوزت الحدود وسط خسائر مدنية فادحة و45% من سكان غزة نازحون، مشيرةً إلى أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يقوض حل الدولتين.

وأشارت إلى أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية تضاعفت والاحتلال يمنع حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير، قائلةً، “واثقون بامتلاك المحكمة أدلة واضحة على الانتهاكات الإسرائيلية”.