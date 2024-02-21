المتحدث باسم وزارة الخارجية: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل

أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أنها تخالف القوانين الدولية، ويجب عليها التوقف عن انتهاكاتها.

إسرائيل تمارس عمليات تهجير للفلسطينيين وتعمل على تقويض حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف أبوزيد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمارس عمليات تهجير للفلسطينيين، وتعمل على تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبع سياسة الإبادة ضد الفلسطينيين، وأنه يجب الضغط عليها لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين، ويجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد "أبوزيد" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ الموقف الذى يتسق مع مسئوليتها، وأن حجة واشنطن لاستخدام حق النقض (الفيتو) غير مقنعة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، وأن مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.