ممثل أمريكا أمام "العدل الدولية": يجب انتهاج المسارات السلمية لتحقيق حل الدولتين

قال ممثل وفد الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يجب انتهاج المسارات السلمية، من أجل العمل على تحقيق حل الدولتين، كما أن واشنطن تعمل- بشكل مكثف- لمعالجة الأزمة الحالية وتعزيز السلام.

إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي

وأضاف ممثل أمريكا، اليوم الأربعاء، خلال المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ونعمل على تحقيق ونشر السلام وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح، أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة حل النزاع لتعزيز الحق في إقامة الدولة الفلسطينية.