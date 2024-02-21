الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال رشدى: الجامعة العربية ستترافع أمام "العدل الدولية" الإثنين المقبل

العدل الدولية
العدل الدولية

قال جمال رشدي، المتحدث باسم أمين الجامعة العربية، إن جامعة الدول العربية ستكون لها مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم الإثنين المقبل 26 فبراير الجاري، حول الممارسات الإسرائيلية.

 

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، بجانب انتهاكه القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

القاهرة الإخبارية الجامعة العربية جامعة الدول العربية محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الاحتلال

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