الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 جنود إسرائيليين غرب خان يونس

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهبطت مروحية إسرائيلية لإجلائهم؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور قتال شرقي قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن قصفه ثلاثة مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه قصف بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.