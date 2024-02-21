متحدث "فتح": مصر رفعت صوت الحق الفلسطينى أمام "العدل الدولية"

أكد عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري حال دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف متحدث حركة فتح، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وآن الأوان لإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح، أن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي يضعف الموقف الأمريكي على المستوى الدولي، كما أنها تقدم دعمًا غير محدود لإسرائيل لقتل آلاف الفلسطينيين.

وأكد، أن الموقف الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير جاد والحل يجب أن يكون عبر مؤتمر دولي للسلام.