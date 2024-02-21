الاحتلال يقصف ثلاثة مراكز قيادية لحزب الله جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن قصفه ثلاثة مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أنه قصف بالمدفعية مواقع في عيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.

وفي سياق آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم.

وأوضحت اليونيسف أن هناك خطرًا كبيرًا بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية.