الهيئة الدولية لدعم فلسطين: المرافعة المصرية أمام "العدل الدولية" مكتملة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية مكتملة، وناقشت كل أبعاد وملفات القضية الفلسطينية.

جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية

وأضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية، مؤكدًا أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضي إلى تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح، أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت خطرا على العالم، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في حماية المدنيين بقطاع غزة.