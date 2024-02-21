الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صاروخ مضاد للدروع أصاب مبنى في المطلة شمال إسرائيل

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية شمال إسرائيل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن صاروخا مضاد للدروع، أصاب مبنى في المطلة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية شمال إسرائيل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 فصائل فلسطينية تعلن قتل 3 جنود فلسطينيين

وقبل قليل، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهبطت مروحية إسرائيلية لإجلائهم.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور قتال شرقي قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية صاروخ المطلة إسرائيل

مواد متعلقة

الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 جنود إسرائيليين غرب خان يونس

متحدث "فتح": مصر رفعت صوت الحق الفلسطينى أمام "العدل الدولية"

الاحتلال يقصف ثلاثة مراكز قيادية لحزب الله جنوب لبنان

جمال رشدى: الجامعة العربية ستترافع أمام "العدل الدولية" الإثنين المقبل

وزير خارجية فلسطين: أمريكا تستخدم "الفيتو" في عرقلة جهود وقف الحرب

الباز: إذا لم تحل القضية الفلسطينية فلا استقرار فى المنطقة

الباز: كلمة مصر أمام "العدل الدولية" تأكيد لما أعلنته سابقًا عن القضية الفلسطينية

ممثل أمريكا أمام "العدل الدولية": يجب انتهاج المسارات السلمية لتحقيق حل الدولتين

الأكثر قراءة

عاجل| مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية