"القاهرة الإخبارية": صاروخ مضاد للدروع أصاب مبنى في المطلة شمال إسرائيل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن صاروخا مضاد للدروع، أصاب مبنى في المطلة الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية شمال إسرائيل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

فصائل فلسطينية تعلن قتل 3 جنود فلسطينيين

وقبل قليل، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في شمال حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهبطت مروحية إسرائيلية لإجلائهم.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في محور قتال شرقي قطاع غزة.