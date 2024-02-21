الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: حزب الله والمقاومة يصعدان من استهدافهما ضد إسرائيل (فيديو)

حزب الله
حزب الله

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إنه سمع دوي انفجار في طبريا شمال فلسطين المحتلة وذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني عن تبينه للعديد من العمليات التي وجهت نحو ثكنات عسكرية إسرائيلية أهمها في منطقة المطلة.

 

وأضافت أبو شمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه عقب توسيع إسرائيل دائرة استهدافها بالذهاب إلى أبعد من 40 كلم من الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، صعّد حزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان الاستهدافات تجاه إسرائيل.

 

وأوضحت أن التوسع الإسرائيلي لدائرة استهدافها كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد لوّح إليه بقوله إن مصير بيروت سيكون كمصير غزة وبأن هنالك استفزازات وتهديدات باتت تطال الحدود الشمالية.

 

الاخباريه ثكنات عسكرية طبريا فلسطين جنوب لبنان إسرائيل المقاومة الفلسطينية حزب الله

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