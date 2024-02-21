الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعثة لبنان بالأمم المتحدة: خروقات إسرائيل ضد بلادنا تجاوزت 30 ألفًا منذ 2006 

علم لبنان وعلم مجلس
علم لبنان وعلم مجلس الأمن الدولي

أكدت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن خروقات إسرائيل ضد لبنان منذ عام 2006 تجاوزت 30 ألفا وهي موثقة لدى مجلس الأمن الدولي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 إسرائيل تبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان

وأوضحت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تواصل تهديداتها بما يظهر نيتها توسيع رقعة الحرب والبحث عن ذريعة لشن عدوان على لبنان.

وطالبت بعثة لبنان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها وتنفيذ القرار رقم (1701) كاملًا، مشيرةً إلى أن إسرائيل هي من تقوم بخرق القرار.

القاهرة الإخبارية بعثة لبنان الامم المتحدة خروقات إسرائيل مجلس الأمن

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