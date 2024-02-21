"أطباء بلا حدود": أوامر الإخلاء والتهجير القسري تعرض الأوضاع الصحية للفلسطينيين للخطر

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن أوامر الإخلاء والتهجير القسري تعرض الأوضاع الصحية للفلسطينيين في قطاع غزة للخطر؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأعربت منظمة أطباء بلا حدود، عن قلقها إزاء وضع المرضى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب غزة وتدعو لإجلائهم بأمان.

"اليونيسيف": تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر

وفي سياق آخر، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن تدهور حالة التغذية للأطفال في غزة على مدى 3 أشهر أمر غير مسبوق على مستوى العالم.

وأوضحت اليونيسف أن هناك خطرًا كبيرًا بسبب استمرار سوء التغذية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية.