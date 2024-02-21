الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

غريفيث: نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة 

مارتن غريفيث
مارتن غريفيث

أكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”. 

 

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إسرائيل لم تستجب لمطالبنا بتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى ضمانات أمنية للقيام بعملنا وسد احتياجات قطاع غزة.

 

ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجموعة العشرين للمساعدة على وقف الحرب في غزة وإنقاذ السكان.

 

القاهرة الإخبارية غزة المجاعة إسرائيل المساعدات مجموعة العشرين

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