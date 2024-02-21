الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ممثل روسيا أمام “العدل الدولية”: أحداث 7 أكتوبر لا تبرر معاقبة أكثر من مليونى فلسطينى

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية أن أحداث 7 أكتوبر لا تبرر معاقبة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح ممثل روسيا أمام العدل الدولية أنه لا يمكن قبول منطق الدفاع الإسرائيلي والغربي عن العنف ضد المدنيين في قطاع غزة.

أشار ممثل روسيا إلى أنه يجب أن يبدأ الفلسطينيون والإسرائيليون بشكل فوري في إجراء مفاوضات سعيًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حل الدولتين.

ونوّه ممثل روسيا إلى أن أي اتفاق بشأن مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب أن يؤكد على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

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