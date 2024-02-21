الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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البحرية البريطانية: تقارير عن انفجار جنوب البحر الأحمر غرب الحديدة باليمن

سفينة مستهدفة فى
سفينة مستهدفة فى البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أنها تلقت تقارير عن انفجار جنوبي البحر الأحمر على بعد 40 ميلًا بحريًا غربي الحديدة باليمن؛ وذلك وفق نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفن والطواقم بمحيط الانفجار جنوبي البحر الأحمر سالمون.

في وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فجر اليوم بأن وسائل إعلام يمنية أكدت حدوث غارتين تستهدفان منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة غرب اليمن.

كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي، أمس: "بوسعي التأكيد أن طائرة من نوع "إم كيو-9" تم إسقاطها يوم 19 فبراير فوق البحر الأحمر بالقرب من سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

القاهرة الإخبارية البحرية البريطانية البحر الاحمر اليمن

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