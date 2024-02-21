الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: الفيتو الأمريكى يقوّض السلم والأمن الدوليين

الفيتو الأمريكي
الفيتو الأمريكي

قال المحلل السياسي جهاد حرب إن ما فعلته الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة خلال هذه الأشهر من استخدام حق النقض (الفيتو) خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قوّض السلم والأمن الدوليين وخرق القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وغاياته ومقاصده الهادفة للسلم والأمن الدوليين، ومنع الاعتداء على الآخرين.

وأضاف المحلل السياسي، اليوم، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أنه وفقًا لقرارات الأمم المتحدة فإن الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس، لكن الشعوب لديها الحق في مقاومة الاحتلال العسكري المستمر منذ 57 عامًا، لافتًا إلى أن ما تتخذه الإدارة الأمريكية من ذرائع من أجل استمرار حماية إسرائيل في مجلس الأمن هي من أجل القول إن هذه الحكومة والدولة هي خارجة على القانون، وأنه لا أحد يعاقبها.

وأوضح أن استمرار إسرائيل في عدوانها وقتلها للفلسطينيين خرق لقواعد القانون الدولي في مجمله سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم حتى أن ممثليها في الأمم المتحدة يحتكرون هذه المؤسسة ويضايقون ويمنعون الموظفين الأمميين من الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار مجلس الأمن الدولي الفيتو العدوان الإسرائيلى قطاع غزة القانون الدولي الامم المتحدة

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