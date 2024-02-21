أستاذ قانون دولى: الدول العربية لها تأثير كبير فى إثبات حق الفلسطينيين أمام "العدل الدولية"

قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي إن محكمة العدل الدولية تعتبر الذراع القانونية العليا التابعة للأمم المتحدة ويحال إليها القضايا التي تكون فيها نزاعات حدودية أو إقليمية دولية.

أضاف أستاذ القانون الدولي، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضايا التي تحال للمحكمة نوعن إما قضايا يحضر فيها طرفا النزاع أو الخصمان أو أن يتم صدور قرار استشاري.

أوضح أن الفرق بين النوعين، هو أن النوع الأول كما حدث في المحاكمة الأولى تكون هناك وثيقة موقع عليها جميع الأطراف، وبالتالي يلتزم الأطراف الحضور للمحكمة، أو إذا وافق الطرفان باللجوء إلى هذه المحكمة مثلما حدث بين مصر وإسرائيل في موضوع طابا بالتزام الطرفين للتحكيم الدولي، والتي استطاعت مصر بحكم خبراتها الكبيرة في مجال القانون أن تحصل على قرار مصر فيما يتعلق بقضية طابا.

وأشار إلى أنه لكون إسرائيل الطرف الغائب باعتبار أنها رفضت المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، وبالتالي القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون استشاريًا، وعلى الرغم من ذلك يعتبر قرارًا مهمًا للغاية، والدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني أمام العدل الدولية.