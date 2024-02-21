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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمادالدين حسين: مصر لم تتوان للحظة بتنديد العدوان على فلسطين

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن علاقة مصر بالقضية الفلسطينية بدأت قبل نكبة 1948 وحتى أيام الثورات الفلسطينية المستمرة ضد الانتداب البريطاني وضد محاولات إدخال اليهود إلى فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطاني في ذلك الوقت.

أضاف عماد، الأربعاء، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر "القاهرة الإخبارية" أن مصر رغم كل المعاهدات ورغم اتفاق السلام مع إسرائيل في عام 1979، تدرك تمامًا خطورة الاحتلال، كما أنها لم تتوان للحظة عن التنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر خاضت 4 حروب في 48 و56 و67 و73 وهى تخوض صراعًا سياسيًا منذ بدأ الصراع وحتى هذه اللحظة، ورغم علاقاتها التعاقدية مع إسرائيل فإنها تعلن كل يوم عن أنها تنحاز للصف الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والعربية.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار مصر القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى فلسطين

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